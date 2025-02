Ramadan : 2M dévoile sa grille de programmes

Par LeSiteinfo avec MAP

2M a le plaisir de dévoiler sa grille de programmes pour le mois de Ramadan 2025. La chaine convie, de nouveau, ses téléspectateurs à vivre une expérience télévisuelle mémorable durant ce mois grâce aux sitcoms, séries et émissions inédites soigneusement sélectionnées pour faire de chacun des rendez-vous télévisuels, un moment de partage et de convivialité.

Cette année, 2M promet des moments encore plus intenses, faits de rire, d’émotion et de suspense à travers des productions originales mettant à l’honneur le talent des artistes et des professionnels marocains.

« Cette année encore, 2M restera fidèle à son engagement : celui de rassembler et réunir tous les Marocains autour de ce qui se fait de mieux en termes de productions nationales.

Nous avons mis en place une programmation ciblée et réfléchie pour honorer l’esprit de partage et de convivialité propre à ce mois béni. C’est également l’occasion de mettre en avant l’inventivité des professionnels marocains, en plaçant des productions de grande qualité au cœur de l’offre audiovisuelle publique », a déclaré Salim Cheikh, Directeur Général de 2M.

Chaque jour à 18h40, les Marocains rompront le jeûne devant « Mabrouk Elina », la sitcom phare de la tranche Ftour. Réalisé par Safaa Baraka, cette comédie familiale suit le quotidien d’un couple fraichement parent, constamment ciblé par les interventions incessantes de la grande famille autour de l’éducation de l’enfant. Le sitcom met à l’honneur des stars de l’humour marocain que sont Aziz Hattab, Ibtissam Laaroussi, Adnane Mouhejja, Saida Baadi, Salwa Zahrane, Mehdi Foulane, Hasna Moumni, Rafik Boubker, Bouthayna El Yaagoubi, Souad Hassan, Mahmoud Bellahcen…

Place au suspense ensuite avec « Dem Lmechrouk » à partir de 19h25, un drame social signé Ayoub Lahnoud. Incarné par de grands noms du cinéma marocain : Meriem Zaimi, Dounia Boutazout, Abdellah Didane, Sandia Tajeddine, Yousra Bouhamouch, Mohamed Khiyari, Saad Mouaffak, Ayoub Abounacer et Ayoub Gritaa, la série relate l’histoire d’une lutte acharnée pour la prise de contrôle de la ferme familiale, après le décès d’une puissante figure féminine à la tête d’un empire d’élevage et de boucherie.

Le rythme du début de soirée s’intensifiera avec « Charqui ou Gharbi », à partir de 20h10. Ce drame social relatant l’histoire de deux familles ennemies au sein desquels est née une histoire d’amour impossible, où Abla et Yacoub, défient leurs clans respectifs pour vivre leur romance. Réalisé par Chaouki El Oufir, la série affiche un casting étoilé avec Aziz Hattab, Abdellah Didane, Nora Skalli, Samia Akarriou, Nihal Essalama, Achraf Mssyah, Nissrin Erradi, El Hachemi Benaamar, Abdellah Chakiri, Hassan Foullan, Malek Akhmiss, Ayoub Messioui, Hanane Ibrahimi, Aymen Rahim, Mohamed Amin Kihel…

En soirée, 2M propose une programmation diversifiée tout au long de la semaine, dès 21h45.

Chaque lundi, les téléspectateurs suivront « Alhane Al Madi », un drame-romance passionnant réalisé par Yassine Fennane qui transporte les téléspectateurs dans des intrigues où le passé et le présent s’entremêlent. Il est interprété par les talents de renommée que sont Fahd Benchemsi, Majdouline Idrissi, Sandia Tajeddine, Salma Salaheddine, Ihab Amir, Mansour Badri, Nezha Badr, Amine Moukrim…

« Ain Libra », un autre drame-romance tout aussi captivant qui explore l’univers raffiné du caftan marocain, attend les marocains sur le petit écran chaque jeudi à la même heure. Il est réalisé par Ayoub Lahnoud et interprété par Nisrine Benchara, Zineb Obeid, Saad Mouaffak, Sahar El Maataoui, Said Bey, Maria Lalouaz…

Le dimanche, place à la série patrimoniale et romantique « Mesk Ellil », qui promet de plonger les spectateurs dans l’époque des corsaires de Salé. Réalisée par Hicham El Jebbari, elle met à l’affiche Saad Mouaffak, Hanane Lkhider, Mehdi Foulane, Ghita Benhayoun, Ayoub Abounacer, Faty Jamaly, Feryal Ziyari…

Les téléfilms de cette année, savamment concoctées avec tout le savoir-faire connu de 2M, seront dévoilés les mercredis. Les téléspectateurs découvriront cinq productions originales de la chaine que sont Damlij Zhirou, Hôtel Casafornia, Bent Al Am, Allayl Hina Yantahi et Jihane.

La programmation du mois sacré s’inscrira également dans la continuité, avec le maintien d’émissions phares de la grille telles que « Le Meilleur Pâtissier Célébrités », les mardis à partir de 21h45, « Bahat Istiraha » les samedis à la même heure et le retour de l’incontournable « Rachid Show » chaque vendredi à 21h45 également. Cette année, 2M reconduit, en partenariat avec le ministère des Habous et des Affaires Islamiques, le grand concours de psalmodie et récitation du Saint Coran, « Mawahib Fi Tajwid Al Quran Al Karim », chaque vendredi à partir de 13h25.

La grille du mois Ramadan rassemblera la famille marocaine autour de productions originales, portées par des talents marocains exceptionnels et incarnées par les plus grandes stars du petit et grand écran.

Placée plus que jamais sous le signe du partage, cette immersion télévisuelle rassemblera les marocains devant leurs écrans mais pas seulement. Ramadan sur 2M, cela se passe aussi sur les plateformes digitales de la chaîne… Pour ne rien manquer de la magie de ce mois sacré.