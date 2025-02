Cinq nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Talal Jennane, a été nommé Directeur du Capital Humain, tandis que Hassan Boukili a été nommé Directeur de l’Union africaine et des organisations régionales africaines, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement.

Au ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des sports – département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, Mohamed Dib a été nommé Directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, Mohamed Ouaj, a été nommé Directeur de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra et Abdelmoumen Taleb, Directeur général de l’organisation de la vie scolaire.

S.L.