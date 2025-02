Allianz Maroc clôture avec succès la deuxième édition de son séminaire partenaires

Allianz Maroc a clôturé avec succès la deuxième édition de son Séminaire Partenaires, qui s’est déroulée à Marrakech du 31 janvier au 1er février 2025.

Sous le thème « Nouveaux enjeux économiques à l’ère de la multipolarité : Opportunités et défis pour le Maroc », cet événement visait à favoriser les échanges sur les transformations économiques actuelles, les dynamiques émergentes, et les opportunités à saisir pour le Maroc. Il a également permis de définir les leviers que le secteur de l’assurance peut activer pour soutenir le développement économique et social du Royaume.

Le séminaire a réuni des conférenciers de renom, des décideurs économiques et des institutionnels convaincus de la résilience du Maroc et de sa capacité à prospérer. Cette rencontre a constitué une occasion exceptionnelle pour approfondir la réflexion sur les enjeux mondiaux et déterminer des stratégies pour renforcer le rôle du Maroc comme carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, comme l’a souligné Monsieur Abderrahim Dbich, Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc.

L’ouverture du séminaire a été marquée par l’intervention de Monsieur Dominique de Villepin, ancien Premier Ministre de France, qui a analysé les dynamiques géoéconomiques mondiales. Grâce à son expertise et son lien particulier avec le Maroc, il a partagé des clés de compréhension importantes. Selon lui, l’attractivité d’un pays repose sur sa capacité à promouvoir sa « marque-pays », intégrant des dimensions historiques, culturelles, géographiques, institutionnelles et entrepreneuriales. Il a également souligné l’importance du secteur touristique et des grands événements sportifs dans l’attractivité du Maroc.

La suite de la journée a été marquée par une discussion animée par Madame Nadia Hachimi Alaoui, Enseignante Chercheuse à l’Université Internationale de Rabat. Celle-ci a réuni Monsieur Said Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City, Monsieur Abderrahim Dbich et Monsieur Dominique de Villepin pour réfléchir ensemble aux enjeux économiques mondiaux et aux réponses possibles. Monsieur Said Ibrahimi a rappelé la vision de Casablanca Finance City, en tant qu’acteur clé d’un co-développement entre le Maroc et l’Afrique, insistant sur l’importance des investissements dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures de transport et la connectivité régionale pour renforcer l’intégration africaine.

De son côté, Monsieur Abderrahim Dbich a recentré le débat sur les enjeux du secteur de l’assurance dans un contexte mondial en pleine mutation. Il a expliqué que les nouvelles évolutions des risques liés aux transitions majeures redéfinissent le rôle de l’assurance, soulignant l’importance de préserver la mutualisation pour garantir la résilience des populations face aux défis émergents. Inspiré par les Conférences des Parties (COP) pour la lutte contre les changements climatiques, il a suggéré la création d’un organisme similaire pour encadrer les transitions technologiques, en particulier face aux risques liés aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, les cyber-risques et le big data.

La deuxième partie de la plénière a été dédiée à l’identification de leviers pour renforcer durablement le rayonnement international du Maroc. Madame Nouzha Skalli, Présidente du Think-Tank Awal Houriates et ancienne Ministre, a mis en avant l’importance des réformes sociales et de l’autonomisation des femmes pour un développement inclusif et durable. Elle a souligné que les droits des femmes et l’égalité entre les sexes sont essentiels pour libérer tout le potentiel du Maroc, notamment à un moment où une réforme importante du code de la famille est en préparation. Elle a évoqué des enjeux cruciaux comme l’accès des femmes au marché du travail, l’égalité salariale, leur présence dans des postes de direction, l’accès à l’éducation et leur représentation dans les institutions politiques.

Monsieur Mankeur Ndiaye, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Sénégal et des Sénégalais

de l’Extérieur, a mis en avant l’importance de l’intégration et des partenariats stratégiques

comme leviers pour l’Afrique dans un monde multipolaire. Il déclare à l’occasion : « Le Maroc,

guidé par la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, porté par une

diplomatie proactive, avec des atouts naturels et une position géostratégique unique, dispose

d’opportunités extraordinaires pour relever les défis qu’impose l’ère de la multipolarité ».

Monsieur Faouzi Skali, écrivain et docteur en Anthropologie, Ethnologie et Sciences de Religions a mis en avant l’identité spirituelle et le dialogue interculturel comme atouts du Maroc dans un monde en mutation. « A travers son identité plurielle et son ancrage spirituel, le Maroc a toujours été un acteur du dialogue entre les civilisations.

Aujourd’hui, cette expertise, ancrée dans l’ADN historique du pays, constitue un levier puissant pour construire un modèle de coopération fondé sur la diversité et la multipolarité culturelle », affirme l’écrivain émérite.

De son côté, Monsieur Mouad Hajji, Coordonnateur Général de la Fédération Royale Marocaine de Football, a illustré comment la Coupe du Monde 2030 représente une opportunité stratégique pour renforcer l’attractivité économique et le leadership sportif du pays.

« C’est un véritable levier de développement pour le Maroc, avec des impacts sur les infrastructures de mobilité, l’hôtellerie, le tourisme, etc. Dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, nous portons ce projet au nom de notre continent avec pour but de renforcer l’intégration régionale et de positionner l’Afrique comme un acteur clé du sport mondial », explique-t-il.

Une expérience immersive au cœur de l’art et de la science

En marge de l’évènement, Allianz Maroc a mis à l’honneur l’artiste peintre Ilyas Selfati, dont

l’exposition « L’arbre qui cache la forêt » constitue une extension du thème du séminaire.

« L’arbre, ce sont les mutations économiques mondiales visibles. La forêt, c’est l’écosystème

complexe qu’il nous faut explorer en profondeur pour comprendre pleinement les dynamiques

globales », explique Monsieur Abderrahim Dbich, Administrateur Directeur Général d’Allianz

Maroc.

Pour clôturer cette rencontre en apothéose, Allianz Maroc a accueilli Monsieur Nassim Haramein,

physicien et fondateur de l’International Space Federation, qui a donné une conférence pour la

première fois au Maroc, sur les liens entre la physique quantique, la cosmologie et les

neurosciences. Son approche novatrice unifiant les forces fondamentales de la physique à travers

une description géométrique de l’espace-temps et ses théories qui explorent la structure du vide

quantique révélent un univers intrinsèquement connecté à tous les niveaux.