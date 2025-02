Hausse des prix: les Marocains s’inquiètent à l’approche de Ramadan

À quelques semaines du mois de Ramadan, la hausse des prix des produits de première nécessité inquiète les Marocains.

Les prix des légumes, des fruits, des poissons, des viandes rouges, de la volaille des légumineuses ont déjà augmenté, ce qui annonce un mois sacré difficile pour les ménages, surtout ceux aux revenus limités.

Sur la Toile, plusieurs internautes ont ainsi appelé le gouvernement à intervenir en urgence afin de contrôler et réguler les tarifs pour préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

A ce propos, plusieurs ministres ont tenu à rassurer les Marocains, précisant que le gouvernement veille à garantir la disponibilité des produits de consommation « en abondance et à des prix raisonnables » durant le mois prochain de Ramadan.

Dans des déclarations à la presse, à l’issue d’une réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, ces ministres ont indiqué que l’Exécutif a pris une batterie de mesures pour le contrôle des prix et la garantie de l’approvisionnement en produits de consommation largement consommés par les Marocains durant le mois du jeûne.

Dans ce sens, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a précisé que le gouvernement est fortement mobilisé pour garantir la disponibilité de tous les produits de base dont ils auront besoin durant le mois sacré de Ramadan à des prix abordables. Les produits les plus consommés pendant ce mois seront offerts en abondance, a-t-il affirmé, notant qu’il n’y aura aucune perturbation dans leur approvisionnement.

Il a également indiqué que les mesures de contrôle seront renforcées dans les marchés, afin de maitriser les prix des produits de consommation qui devront être à la portée de tous les Marocains partout dans le Royaume.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, a de son côté fait savoir que son département a veillé, dans le cadre des préparatifs en vue du mois du Ramadan, au suivi de la production des matières les plus consommées, notant qu’elles seront « abondamment disponibles à des prix raisonnables ».

La secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Zakia Driouich, a pour sa part affirmé que son département œuvre chaque année pour que les poissons congelés soient suffisamment mis à disposition sur les marchés à des prix raisonnables. Concernant les prix des produits de la mer, ils devront généralement varier entre 17 et 100 dirhams, a-t-elle précisé.

S’agissant des poissons pélagiques, dont la sardine, le maquereau et l’anchois, Driouich a assuré que le département de la Pêche maritime coopère avec les professionnels pour un approvisionnement suffisant durant le mois sacré, sachant que l’actuelle période de repos biologique prendra fin le 15 février.

