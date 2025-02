Ramadan au Maroc: les dattes seront plus chères cette année

Plusieurs Marocains craignent une hausse des prix des dattes à l’approche du mois de Ramadan, surtout que les tarifs des viandes rouges, de la volaille, des fruits et des légumes ont augmenté récemment.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que les prix des dattes ont en effet connu une légère hausse d’environ deux dirhams, ce qui a inquiété les consommateurs.

«Les dattes locales sont disponibles en grandes quantités mais ne pourront pas couvrir les besoins du marché national. Ce qui a conduit les responsables à autoriser l’importation en provenance de plusieurs pays arabes, notamment l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie et l’Arabie Saoudite», explique notre source.

Le professionnel précise également que les prix des dattes seront plus élevés cette année et oscilleront entre 20 et 150 dirhams le kilo.

H.M.