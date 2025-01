Inondations: rues inondées, trafic bloqué… Les habitants de Tanger lancent un appel (VIDEO)

Les inondations qui touchent Tanger depuis mercredi ont causé d’importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le trafic routier a été bloqué au niveau des quartiers Al Aouama, Mesnana, Beni Makada, Souani et Tanja Balia. Les fortes pluies ont également fait déborder les oueds Souani et Mghogha, ce qui a semé la panique chez la population.

La même source a souligné que les rues et avenues de Tanger se sont transformés en cours d’eau, assurant que plusieurs maisons et commerces ont été inondés. Et d’ajouter que les eaux ont emporté de nombreuses motos, garées sur la voie publique, et des caisses de fruits et de légumes. Les fortes rafales de vent ont aussi arraché plusieurs arbres et poteaux électriques.

A noter que les averses orageuses ont provoqué l’engorgement des canalisations dans plusieurs quartiers de la ville, ce qui a inondé la ville. Les citoyens ont ainsi appelé les services compétents à nettoyer les réseaux d’assainissement pour gérer au mieux la saison des pluies et se mobiliser afin d’établir rapidement la circulation au niveau des axes routiers bloqués à cause des précipitations.

