Tarifa-Tanger: une ligne maritime totalement électrique sera bientôt lancée

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie maritime espagnole Balearia a annoncé, jeudi, le lancement prochain d’une ligne maritime totalement électrique reliant les ports de Tarifa à Cadix et Tanger Ville.

Ce projet public-privé de premier corridor maritime 100% vert entre l’Espagne et le Maroc, contribuera à l’électrification des infrastructures portuaires des deux rives du détroit de Gibraltar, a indiqué le président de Balearia, Adolfo Utor Martínez, lors de la présentation de ce projet à l’occasion de la 45ème édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid.

La nouvelle ligne sera le corridor le plus rapide et durable entre l’Europe et l’Afrique avec deux navires électriques conçus spécifiquement pour la liaison Tarifa-Tanger, a-t-il ajouté, notant que ce projet, unique en son genre au monde, est une référence en termes de modernisation et d’innovation.

La construction des nouvelles ferries électriques pour la liaison Tarifa-Tanger s’inscrit dans la stratégie de Balearia visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, a-t-il fait savoir.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a affirmé qu’il s’agit d’un projet « innovant, durable et avant-gardiste » qui contribuera à renforcer davantage les connexions entre le Maroc et l’Espagne, tout en consolidant le projet commun des deux pays pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Benyaich a souligné que cette initiative constitue une opportunité pour le Maroc et l’Espagne de consolider leur partenariat dans le domaine du commerce maritime et de contribuer à une gestion respectueuse de l’environnement.

« Ce projet traduit la vision commune des deux pays de transformer les 14 kilomètres qui les séparent en un exemple de coopération innovante et durable », a-t-elle relevé, notant que cette initiative renforce non seulement les liens historiques entre le Maroc et l’Espagne, mais ouvre également la voie à de nouvelles perspectives pour un avenir respectueux de l’environnement et axé sur la prospérité partagée.

Pour sa part, le secrétaire d’État espagnol aux transports et à la mobilité durable, José Antonio Santano Clavero, a indiqué dans une déclaration à la MAP qu’il s’agit d’un « projet symbolique qui incarne les valeurs unissant les deux pays voisins et frères à travers une ligne maritime durable reliant le nord et le sud » de la Méditerranée, tout en répondant aux exigences du futur.

De son côté, le président de l’Autorité Portuaire d’Algésiras, Gerardo Landaluce, a dit que cette première ligne maritime durable entre le Maroc et l’Espagne est de nature à renforcer la collaboration et le partenariat entre les ports des deux rives du Détroit et les liens historiques entre les deux Royaumes.

S.L.