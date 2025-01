Il neige dans la ville d’Ifrane (VIDEO)

Ifrane s’est réveillée, ce samedi, sous un manteau blanc de neige. La ville, célèbre pour la beauté de ses paysages, propose désormais à ses visiteurs un très beau tableau. Les allées, les cèdres et les chalets de la ville sont désormais recouverts de gros flocons de neige, au grand bonheur des locaux et des touristes.

Ces chutes de neige donneront certainement un coup de pouce au secteur touristique de la région et alimenteront les lacs et cours d’eau qui sont presque à sec à cause de la faiblesse des précipitations et de la rareté de la neige ces dernières années.

Rappelons par ailleurs que la province d’Ifrane a réactivé son plan d’action contre les effets de la vague de froid en élargissant sa zone d’intervention sur la base des expériences acquises durant les années précédentes.

Dans ce cadre, les différents services (santé, protection civile, sûreté nationale, gendarmerie royale, forces auxiliaires et équipement) ont mobilisé l’ensemble de leurs moyens humains et logistiques pour atténuer les effets du froid sur les populations surtout dans les zones montagneuses.

H.M.