Risques sismiques et naturels à Agadir : un plan de prévention se dessine

Par LeSiteinfo avec MAP

Une réunion a été tenue, mercredi à Agadir, consacrée à la présentation des résultats de la seconde phase de l’étude relative à l’élaboration du plan de prévention du risque sismique du Grand Agadir.

Lors de cette réunion présidée par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, le Bureau d’études chargé de l’élaboration dudit plan a présenté une analyse détaillée des risques majeurs menaçant la région, incluant les séismes, les glissements de terrain, les inondations, et la fragilité des bâtiments et des infrastructures, ainsi que les risques côtiers tels que les tsunamis.

Cette phase fait suite à la collecte et à l’analyse des données ayant servi de base à l’évaluation des risques, à travers l’élaboration d’un rapport incluant l’ensemble des données historiques et bibliographiques, accompagné de cartes des risques permettant une identification et une évaluation claires de ces phénomènes naturels.

La prochaine étape consistera en l’élaboration de cartes d’aptitude à l’expansion urbaine, qui pourraient servir d’outils de référence pour prendre des décisions durables en matière de planification urbaine et de mesures de réduction des risques.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement des partenaires concernés, en vue d’assurer la sécurité des habitants et de renforcer la résilience de la région face aux catastrophes naturelles.

Cette réunion s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture d’Inezgane Aït Melloul, Ismaïl Abou El Houkouk, et du président du Conseil régional du Souss-Massa, Karim Achengli.