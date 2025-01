Lancement de la nouvelle ligne reliant Oujda à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport d’Oujda-Angad a accueilli, jeudi, le premier vol en provenance de l’aéroport de Rabat-Salé, après le lancement de deux nouvelles lignes aériennes reliant la capitale du Royaume aux villes d’Oujda et de Nador.

Ces deux lignes aériennes, lancées par Air Arabia Maroc avec le soutien de la région de l’Oriental, s’inscrivent dans le cadre des efforts communs visant à renforcer la connectivité aérienne entre les villes de la région et les autres villes du Royaume et à promouvoir le développement économique et touristique de l’Oriental.

Ce vol a été accueilli en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Khatib El Hebil, du président du Conseil de la région de l’Oriental, Mohamed Bouarourou, et de la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Laila Mechbal, ainsi que des membres du conseil régional et de personnalités militaires et civiles.

Bouarourou a souligné, dans une déclaration à la MAP, que ces deux nouvelles lignes, sont le fruit de deux conventions de partenariat signées entre le conseil régional, la compagnie ’’Air Arabia Maroc’’ et la wilaya de l’Oriental, visant à renforcer la connectivité aérienne entre les aéroports d’Oujda-Angad et de Nador El Aroui et l’aéroport de Rabat-Salé.

Il a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des engagements du conseil régional en matière de promotion économique et touristique de la région et de renforcement de son attractivité, contribuant ainsi à la réalisation du développement socio-économique dans cette région du Royaume.

Il a précisé que les deux conventions, approuvées par le Conseil lors de la session ordinaire d’octobre 2024, ont nécessité un investissement estimé à 24.304.497 dirhams afin de soutenir le lancement de ces deux lignes directes à des tarifs préférentiels, pour une période s’étendant sur trois ans, renouvelable.

Le président du Conseil régional de l’Oriental a ajouté que trois vols aller-retour par semaine ont été programmés concernant la ligne Rabat-Oujda: les mardis, jeudis et dimanches en hiver, et les mercredis, jeudis et dimanches en été.

Il a considéré que le lancement de ces deux nouvelles lignes renforcera les liaisons aériennes existantes entre la région de l’Oriental et les autres régions du Royaume, en plus des lignes aériennes soutenues par le Conseil régional avec Royal Air Maroc et qui relient les aéroports de la région de l’Oriental à l’aéroport de Casablanca.

Cela permettra à la région de réaliser et de mettre en œuvre une stratégie ambitieuse visant à en faire une destination attractive et ouverte aux niveaux national et international, et ce en réponse aux attentes des habitants de la région qui rencontrent souvent des difficultés pour rejoindre la capitale par les autres moyens de transport déjà disponibles, a-t-il dit.

De son côté, Mechbal s’est réjouie du lancement de la première ligne aérienne reliant la capitale du Royaume à la cité millénaire d’Oujda, soulignant que cette liaison contribuera à réduire la durée de voyage, à encourager le tourisme et à faciliter le déplacement des voyageurs marocains et étrangers entre les deux villes.

Elle a expliqué que cette ligne sera exploitée par des avions Airbus A320 d’une capacité de 174 sièges, avec trois vols hebdomadaires à partir d’aujourd’hui, notant que la compagnie va œuvrer avec les autorités compétentes pour encourager cette ligne afin d’accroitre le nombre de vols dans l’avenir.

En plus de ce premier vol qui a relié Oujda à Rabat, une nouvelle ligne sera lancée dimanche prochain entre Rabat et la ville de Nador.

S.L.