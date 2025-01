Rabat: usagers du tramway, ceci vous concerne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le service du Tramway de Rabat-Salé sera temporairement interrompu sur le tronçon entre les stations « Pont Hassan II » et « Place du 16 Novembre » les 11 et 12 janvier.

Cette mesure exceptionnelle s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour améliorer les infrastructures du Tramway Rabat-Salé afin de garantir un réseau de transport plus performant, plus fluide, plus confortable et sécurisé, indique un communiqué de l’opérateur chargé de l’exploitation du réseau, notant que toutes les équipes mobilisées travaillent activement pour réduire autant que possible les désagréments engendrés par ces travaux.

De même, une signalétique adéquate sera déployée, pendant ces travaux, et des agents d’information seront mobilisés sur le terrain pour orienter les clients passagers.

Par ailleurs, le service « Allo tram » est à l’écoute des usagers pour toute question ou réclamation au 0537.86.32.32.

S.L