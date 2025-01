Wydad : Mohamed Rayhi élu joueur du mois par les supporters

Les supporters du Wydad de Casablanca ont massivement voté pour l’attaquant Mohamed Rayhi pour le titre de meilleur joueur du mois dernier.

La page officielle du Wydad sur les réseaux sociaux a annoncé que Rayhi a été élu joueur du mois par les fans du club, après avoir marqué quatre buts lors des quatre derniers matchs de la Botola Pro.

Rayhi a inscrit un but contre l’AS FAR dans un match qui s’est terminé sur le score de 2-2, un autre contre le FUS de Rabat lors de la victoire 4-1 de son équipe, et a offert la victoire au Wydad dans le dernier match en inscrivant un doublé contre le Moghreb de Tétouan.

Rayhi a marqué un total de 6 buts en championnat cette saison, se classant ainsi deuxième au classement des meilleurs buteurs, derrière le Malien Cheikhna Samaké, attaquant de l’Olympique de Safi.