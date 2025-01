Chutes de neige à Ifrane: grande mobilisation des autorités

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ensemble des services provinciaux compétents ont été mobilisés afin de rétablir la circulation dans les axes routiers momentanément perturbés par les chutes de neige survenues dans la nuit de dimanche à lundi dans la province d’Ifrane, a indiqué le directeur provincial du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Abdelilah Azmi.

Dans une déclaration à la MAP, Azmi a affirmé que tous les services provinciaux ont été mobilisés sous la supervision effective du Gouverneur de la Province d’Ifrane suite aux chutes de neige modérées qui ont provoqué des perturbations de la circulation sur les axes routiers stratégiques de la province.

Des perturbation momentanées de la circulation ont été enregistrées notamment au niveau de la route nationale n°13 reliant Azrou, Timahdite et Ait Oufella, a fait savoir le responsable provincial, notant que les opérations de déneigement ont permis d’ouvrir la route entre Azrou et Timahdite tandis que les efforts se poursuivent entre Timahdite et Ait Oufella.

La route nationale n°08 (RN08) a également connu une interruption de la circulation d’une demi-heure entre Azrou et Ifrane, a-t-il ajouté, précisant que l’intervention des équipes de déneigement avec deux engins ont permis de libérer la voie qui est désormais ouverte à la circulation, notamment la sortie d’Ifrane vers El Hajeb.

Seule la route de Michlifen est toujours fermée à la circulation en attendant l’intervention des engins de déneigement, a fait remarquer Azmi.

