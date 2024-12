Fêtes du Nouvel An : forte mobilisation pour préserver la sécurité à Rabat (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les services de sécurité de la Préfecture de police de Rabat ont renforcé leur mobilisation, à travers une série de mesures, en vue de préserver la sécurité lors des festivités du nouvel an.

Ces mesures, qui visent notamment à assurer la fluidité du trafic routier et le maintien de l’ordre public au niveau des différents quartiers de la capitale, s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie préventive et proactive.

« A l’instar des années précédentes, la préfecture de Rabat a mis en place une série de mesures à même d’assurer le bon déroulement des festivités du nouvel an, de prévenir la criminalité et de renforcer le sentiment de sécurité tant chez les citoyens marocains que chez les touristes étrangers », a déclaré l’adjoint du Préfet de police de Rabat-Salé-Skhirat-Témara-Khémisset, Farid Soulali.

Dans une déclaration à la MAP, M. Soulali a indiqué que la Préfecture de police de Rabat a mobilisé des ressources humaines et logistiques importantes dans le cadre d’une approche proactive et préventive, ajoutant qu’un important dispositif de sécurité a été mis en place pour renforcer la présence des forces de l’ordre dans les rues et quartiers de la ville.

Pour sa part, le chef d’état-major du corps urbain à la préfecture de police de Rabat, Mohamed El Bouchtaoui, a souligné que la préfecture a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des festivités.

De son côté, le contrôleur général de police, chef du district de Riad, Mohamed Jelmad, a déclaré que le plan sécuritaire mis en place par la préfecture comprend, entre autres, le déploiement de patrouilles pédestres et en voiture, et la mise en place de points de contrôle, outre des mesures spécifiques visant à assurer la sécurité au niveau des lieux de rassemblements et de festivités.

Et d’ajouter que des équipes spécialisées ont été également mobilisées pour gérer les foules, prévenir les comportements à risque et intervenir rapidement en cas d’urgence, et ce en parfaite coordination avec les autorités locales.