Le point sur les chantiers sociaux de l’année 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Durant l’année 2024, le Maroc a réalisé des progrès importants sur la voie de la consolidation des fondements de l’État social, à travers notamment l’élargissement du cercle des bénéficiaires de la couverture sanitaire, la subvention des produits de base les plus consommés et l’opérationnalisation des mécanismes de dialogue social.

De nouveaux paliers ont été ainsi franchis au cours de cette année dans la mise en œuvre progressive de la feuille de route de la protection sociale (2021-2026) en tant que chantier majeur adossé à un système de ciblage social (généralisation du registre national de la population avant fin 2022 et du registre social unifié au niveau national avant fin 2023) permettant l’octroi d’allocations familiales sur la base de critères d’éligibilité bien définis.

A la faveur de la mise en place de ce système de ciblage, le nombre de bénéficiaires du programme d’aide sociale directe a dépassé 4 millions de familles à fin octobre 2024, dont 5,4 millions enfants et 1,2 million personnes âgées de plus de 60 ans.

De même, le nombre de personnes inscrites au régime d’Assurance maladie obligatoire de base « AMO Tadamon » a dépassé les 11,4 millions de bénéficiaires en situation de vulnérabilité à fin octobre 2024, tandis que le nombre de travailleurs non salariés bénéficiant de l’AMO a atteint environ 3,8 millions assurés durant la même période, dont 1,7 millions assurés principaux et 1,2 millions ayants droit.

Dans un contexte mondial aux prises avec différentes crises, le Maroc a fait preuve de résilience face aux défis, en mettant en place des programmes exceptionnels d’un coût de 20 milliards de dirhams (MMDH) en vue de remédier aux aléas de la sécheresse, et d’assurer l’approvisionnement du marché national en denrées alimentaires d’origine agricole, tout en maîtrisant les coûts de production.

Ainsi, la subvention des produits de première nécessité les plus consommés a permis de réduire la pression sur les coûts des matières premières dans différents secteurs, tout en maintenant la stabilité des prix de l’électricité pour faire face à la hausse des prix à l’échelle mondiale.

En outre, le taux d’inflation, qui a atteint son pic en février 2023 (10,1%), a reculé à 4,9% et 3,6% respectivement en juillet et novembre 2023, pour se stabiliser à 0,8 en septembre 2024.

Par ailleurs, quelque 28.458 demandes pour bénéficier du programme d’aide directe au logement ont été enregistrées, dont 26% formulées par des MRE et 37% par des jeunes de moins de 35 ans. La valeur des logements acquis est estimée à 11,4 MMDH, avec une contribution de l’État de l’ordre de 2,3 MMDH, soit 20% de la valeur totale des logements.

Concernant le bilan du programme d’aide à l’accès au logement pour les habitants des bidonvilles, les dossiers de 353.234 sur 470.530 ménages concernés ont été traités à fin septembre de cette année, alors que le reliquat s’élève à 117.296 ménages.

S’agissant du dialogue social, des acquis historiques ont été réalisés au profit des travailleurs marocains, tandis que des solutions définitives ont été adoptées pour régler des questions restées en souffrance depuis des années. L’accord de la session d’avril 2024 entre le gouvernement et les centrales syndicales a porté sur une augmentation générale nette mensuelle de 1.000 dirhams des salaires des fonctionnaires des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics n’ayant pas bénéficié d’une révision de leur salaire.

Quant au secteur privé, l’accord prévoit également une augmentation de 10% du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, appliquée en deux tranches. La première est de 5% à partir du 1er janvier 2025 et les 5% autres à partir du 1er janvier 2026.

Il comprend également une augmentation du montant du salaire minimum agricole garanti de 10%, qui va être appliquée en deux tranches, de 5% à compter du 1er avril 2025 et de 5% à compter du 1er avril 2026.

Les sessions de dialogue dans le secteur de l’éducation nationale ont abouti à la signature du procès-verbal du 26 décembre 2023, qui a consolidé les acquis des hommes et des femmes de l’enseignement, toutes catégories confondues, et dont le coût total atteindra plus de 17,5 MMDH à l’horizon 2028. Il concernera un total de 340.000 cadres administratifs et pédagogiques en activité dans le secteur de l’éducation nationale.

Dans le secteur de la santé, le dialogue entamé avec les représentants des travailleurs a abouti à un consensus approuvant une augmentation mensuelle de 500 dirhams net au profit du personnel soignant de toutes catégories et de 200 dirhams net au profit du personnel administratif et technique des professionnels de santé.

Cette augmentation, qui fait partie de la catégorie d’indemnisation des risques professionnels, compte tenu de la spécificité du secteur et de l’implémentation des groupements sanitaires territoriaux (GST), sera versée à partir du 1er juillet 2025, outre l’augmentation approuvée en vertu de l’accord de la session d’avril 2024 entre le gouvernement et les centrales syndicales.

Il a également été convenu d’améliorer les conditions de promotion au profit des professionnels de santé dans le cadre de l’élaboration de référentiels de compétences pour les professions de santé, à travers la création d’une commission spéciale dédiée à cet effet. Pour ce qui est du séisme d’Al Haouz, plus de 56.000 autorisations de reconstruction ont été délivrées à fin septembre dernier, en plus des chantiers en cours de construction et de réhabilitation des logements endommagés (50.807 domiciles).

En sus des opérations de déblaiement des maisons endommagées, quelque 1.700 domiciles sis dans des zones à accès difficile ont profité de mesures adéquates.

Il s’agit notamment de 57.703 familles qui ont bénéficié d’un soutien financier de 20.000 dirhams, à titre de premier versement pour reconstruire et réhabiliter leurs logements totalement ou partiellement endommagés par le séisme, outre 26.110 familles bénéficiant du deuxième versement, 12.839 familles (3è versement), et 1.868 familles (4è et dernier versement) d’un montant global de plus 2 MMDH.

Sur un autre registre, les travaux de réhabilitation ont progressé sur les quatre axes routiers qui composent la route nationale n°7 (64 km), avec un budget total estimé à 665 MDH, notamment à travers la création de 4 équipes régionales d’équipement dotées de 37 engins, et qui seront renforcées par 9 engins supplémentaires, pour un budget global de 160 MDH.

Par ailleurs, après l’achèvement des travaux de la première tranche relative à la réhabilitation de 42 centres de santé prioritaires, il a été procédé au lancement de la deuxième tranche, et ce, pour la réhabilitation et la reconstruction de 153 centres de santé, d’un coût de 532 MDH.

