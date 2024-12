Pour la 6ᵉ année consécutive, Electroplanet Élu Service Client de l’Année Maroc 2025

Electroplanet, le leader de l’électroménager au Maroc, a été élu Service Client de l’Année Maroc 2025 pour la sixième année consécutive, dans la catégorie Distribution spécialisée en électroménager et produits technologiques.

Cette distinction, décernée à Casablanca lors de la 8e édition de l’Élection du Service Client de l’Année, témoigne de l’engagement continu d’Electroplanet envers l’excellence du service et la satisfaction de ses clients.

« Je suis fier de constater que nos efforts collectifs, alliés à des outils performants et à une stratégie bien pensée, continuent de porter leurs fruits. Cette distinction récompense non seulement nos résultats, mais aussi l’engagement de nos équipes à offrir une expérience client toujours plus fluide et réactive. » déclare M. Hakim Mataich, Directeur Général Délégué d’Electroplanet.

Une stratégie centrée sur le client

Electroplanet place la satisfaction client au cœur de sa stratégie, avec pour objectif de répondre aux attentes de ses clients tout en offrant une expérience optimale. Cette approche repose sur un ensemble d’initiatives stratégiques, alliant technologie de pointe et gestion proactive des interactions.

Parmi les dispositifs déployés, l’enseigne a mis en place une application mobile qui permet aux clients de suivre leurs commandes en temps réel et de gérer leurs réclamations de manière simplifiée. Un CRM dédié à la satisfaction client complète ce dispositif, permettant une prise en charge personnalisée de chaque demande. De plus, une plateforme de gestion de bons d’achat numériques facilite l’expérience d’achat, tant en ligne qu’en magasin.

Electroplanet a également affiné sa politique SAV, offrant à ses clients la possibilité de bénéficier d’un service après-vente de premier plan, incluant la livraison sous 24 heures, une installation complète de A à Z, ainsi qu’un service de réparation à domicile pour tous les produits.

Un pilotage axé sur la qualité

La performance d’Electroplanet repose sur une approche organisationnelle fondée sur un leadership fort et une implication active de ses équipes. Les responsables de magasin appliquent une méthode de gestion exemplaire, instaurant des standards élevés et encourageant leurs collaborateurs à offrir un service de qualité constante.

En complément, des enquêtes de satisfaction automatisées permettent de recueillir et d’analyser en temps réel les retours clients. Avec un taux de recommandation atteignant 97 %, ces données sont un outil essentiel pour ajuster en continu les services proposés et garantir un suivi rigoureux de la qualité.

Des résultats concrets

Cette année, Electroplanet a enregistré un score de satisfaction client de 95%, témoignant de la progression continue de ses efforts en matière de relation client. Ce résultat s’accompagne d’une croissance de +2 % de sa clientèle et d’une augmentation de +7 % de son activité à date.

Un engagement pour l’avenir

Electroplanet entend poursuivre ses initiatives d’amélioration continue en renforçant ses outils technologiques, en investissant dans la formation de ses équipes et en restant à l’écoute des besoins évolutifs de ses clients. Cette sixième consécration s’inscrit dans une dynamique de long terme visant à maintenir un service de qualité et à renforcer la fidélité de ses clients.