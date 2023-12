Electroplanet. Hakim Mataich : “L’e-commerce, une pierre angulaire de notre stratégie”

Depuis l’avènement du covid, le monde du commerce a été contraint de se réinventer, de trouver des solutions créatives pour attirer une clientèle désormais connectée, prudente et à la recherche d’expériences sécurisées. Dans ce contexte mouvementé, l’e-commerce a émergé comme le héros incontesté, propulsant les enseignes vers de nouveaux horizons. Electroplanet, figure emblématique du secteur de l’électronique grand public, a traversé cette période de changement avec une agilité remarquable. Hakim Mataich, directeur général délégué, nous explique la transition vers le numérique, qui, loin d’être une simple nécessité, s’est révélée comme une opportunité de redéfinir la relation avec sa clientèle.

Quelle place occupe l’e-commerce dans vos stratégies et vos performances financières?

L’e-commerce s’est révélé être une pierre angulaire stratégique dans l’évolution de notre activité, particulièrement depuis l’avènement du covid. À travers ce canal, nous avons considérablement étendu notre empreinte géographique, touchant des clients dans des villes où nous n’avons pas de magasin physique, et même au-delà, jusqu’aux Marocains résidant à l’étranger. Le site de commerce électronique redéfinit la notion de commodité en offrant à nos clients un accès sans interruption, 24h/24, tous les jours de la semaine, éliminant ainsi la nécessité de se rendre physiquement en magasin, que ce soit pour des produits de tous les jours ou des articles plus importants repérés en magasin. Les transactions en ligne constituent une source riche de données, nous permettant d’affiner notre compréhension du comportement client.

Cette connaissance approfondie nous guide dans la création d’expériences personnalisées, avec des recommandations de produits adaptées et des services ciblés. En réponse à ces insights, nous avons adopté une approche «phygitale» (contraction de «physique» et «digitale», ndlr) innovante, fusionnant le monde physique et numérique pour optimiser l’expérience client. Cela se manifeste à travers une plateforme conviviale, une expérience d’achat en ligne optimale et des transactions en ligne hautement sécurisées. Parallèlement, une stratégie marketing digitale dynamique est déployée pour stimuler les ventes en ligne et attirer un public toujours plus connecté. La présence sur les médias sociaux et l’optimisation pour les moteurs de recherche deviennent ainsi des éléments cruciaux pour maintenir une visibilité en ligne constante.

Quels sont vos projets de croissance et d’expansion?

Bien que notre site ait été lancé en 2019, nous n’avons pas abandonné notre stratégie de présence physique, car nous reconnaissons que les clients ont souvent besoin de visualiser les produits avant de les acheter. Depuis 2019 jusqu’à aujourd’hui, nous avons inauguré 17 nouveaux magasins, et nous prévoyons d’en ouvrir en moyenne cinq supplémentaires au cours des cinq prochaines années. En complément de notre site de commerce électronique, Electroplanet a également développé une application mobile. Cela témoigne de notre engagement continu envers l’expansion physique pour garantir une proximité avec nos clients, tout en offrant la commodité d’un accès en ligne.

Comment le contexte de confinement a-t-il influencé l’e-commerce?

La crise covid a non seulement stimulé considérablement les ventes en ligne, mais elle a également engendré un changement significatif dans les habitudes d’achat des consommateurs. La pandémie a agi comme un catalyseur pour l’essor des achats en ligne au Maroc. Les citoyens se sont retrouvés confinés chez eux, contraints de gérer toutes leurs préparations domestiques.

Face à cette situation, la seule alternative viable était de s’équiper sans avoir à se déplacer physiquement. Notre plateforme de commerce électronique s’est ainsi imposée comme la solution incontournable, offrant aux clients la tranquillité d’esprit de pouvoir effectuer leurs achats en toute sécurité, avec la garantie de recevoir leurs commandes dans des délais très courts, souvent entre 24 et 48 heures. Même après la levée du confinement, notre site a maintenu des performances exceptionnelles, tant en termes de fréquentation que de taux de conversion. Il s’est transformé en un canal efficace de «drive to store», illustrant la capacité du commerce en ligne à diriger les consommateurs vers les magasins physiques.

Quelles initiatives avez-vous mises en œuvre pour faire face à la demande croissante ?

Le consommateur marocain, toujours avide des dernières innovations, recherche des produits à la pointe de la technologie pour un maximum de confort. Pour faire face à cette demande, notre gamme évolue sans cesse, suivant les courants des tendances mondiales.

Electroplanet a investi massivement dans l’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement, garantissant ainsi un stock constamment connecté pour nos clients, avec des livraisons rapides. En connectant davantage de magasins physiques à l’e-commerce, nous avons créé un circuit fluide, renforçant notre capacité à traiter les commandes en ligne.

Par ailleurs, grâce à l’intelligence artificielle, à nos chatbots sophistiqués et à un CRM puissant, Electroplanet offre une expérience personnalisée, en proposant des produits qui résonnent parfaitement avec les centres d’intérêt de nos clients.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO