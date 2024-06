Occazen : une adresse dédiée à l’achat et la vente d’électronique d’occasion par Electroplanet

Electroplanet annonce le lancement d’Occazen, un nouveau concept de shop-in-shops offrant une solution pratique, fiable et transparente pour l’achat, la vente et la réparation de produits électroniques d’occasion.

À travers Occazen, Electroplanet propose aux Marocains une nouvelle manière de consommer, favorisant la réutilisation et prolongeant la durée de vie des produits électroniques, tout en mettant l’accent sur la durabilité et la réduction de l’empreinte environnementale.

« Occazen incarne notre vision d’une consommation électronique éclairée et durable et s’inscrit dans notre politique ESG. En offrant un espace exclusif dédié à la réutilisation et à la réparation des produits électroniques, nous faisons un pas de plus vers une économie circulaire et responsable. Notre engagement envers la durabilité se concrétise à travers Occazen, offrant à nos clients une solution innovante tout en contribuant à la réduction des déchets électroniques. Chez Electroplanet, nous sommes fiers de proposer une expérience qui conjugue responsabilité environnementale, excellence technologique et soutien au pouvoir d’achat. » déclare M. Hakim Mataich, Directeur Général Délégué d’Electroplanet

Les premiers shop-in-shops Occazen sont implantés au sein des magasins Electroplanet Technopark et Sidi Othmane à Casablanca, ainsi qu’Electroplanet Menara à Marrakech, offrant un espace exclusif où une équipe de spécialistes pluridisciplinaires accompagne les clients à chaque étape de leur parcours. Que ce soit pour vendre ou acheter un smartphone, une tablette, un PC portable, un PC de bureau, une console de jeu ou tout autre accessoire électronique, les experts réalisent une évaluation minutieuse pour garantir une valorisation juste et équitable de chaque produit.

Outre les services d’achat et de vente, Occazen propose une sélection étendue de produits d’occasion soigneusement choisis, offerts à des prix attractifs. Chaque achat est assorti d’une garantie de 3 mois ainsi que d’une fiche technique détaillée garantissant transparence et instaurant une confiance totale chez les clients.

De plus, Occazen offre également un service de réparation professionnel ainsi que le transfert sécurisé de données, fournissant ainsi une solution complète pour répondre à tous les besoins en matière d’appareils électroniques.

Pour assurer une expérience fluide et satisfaisante, Occazen recommande de respecter quelques directives lors des transactions :

Être âgé de 18 ans et plus et présenter une pièce d’identité nationale valide.

Vérifier que le matériel est complet et en bon état de fonctionnement, en prenant soin de le nettoyer au préalable.

Fournir tous les accessoires correspondants au produit, y compris les notices d’utilisation, afin de garantir une évaluation complète.

Assurer que les batteries sont chargées à 100% afin de faciliter l’évaluation du produit.

Présenter la facture d’achat, si disponible, bien que cela ne soit pas obligatoire.

Ces recommandations sont mises en place pour garantir une transaction transparente, équitable et satisfaisante, assurant ainsi la tranquillité d’esprit pour tous les clients.