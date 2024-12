Bank Of Africa élue « Banque marocaine de l’année 2024 » par le magazine The Banker

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Of Africa a été désignée « Morocco’s Bank of the Year 2024 – Banque Marocaine de l’Année 2024 » par le prestigieux magazine « The Banker » du Groupe Financial Times, une distinction qui la consacre pour la 10ème fois depuis l’an 2000.

Cette récompense illustre le rôle de Bank Of Africa en tant qu’acteur incontournable du paysage financier marocain et panafricain, contribuant activement au développement économique de ces territoires d’implantation, indique un communiqué du Groupe.

Ainsi, à l’horizon 2030 et au-delà, le Groupe ambitionne de consolider davantage son positionnement parmi les leaders panafricains multimétiers en s’appuyant sur une approche responsable et durable, un réseau physique et digital performant pour les échanges et les investissements dans le Continent et au service des Africains du monde.

Elle met également en exergue la solidité de Bank Of Africa en tant que pilier essentiel de sa dynamique de croissance.

« Les performances robustes de Bank Of Africa au fil des ans et sa résilience face aux défis économiques illustrent la capacité du Groupe à générer de la valeur et à renforcer sa position dans ses 32 pays de présence », a indiqué le Président Directeur Général du Groupe, Othman Benjelloun, dans l’édition de décembre 2024 du magazine The Banker.

En alignant sa stratégie et ses opérations sur les attentes de ses parties prenantes, le Groupe intègre des facteurs environnementaux et sociétaux clés dans sa trajectoire de croissance, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d’une économie africaine résiliente, a soutenu M. Benjelloun.

Bank Of Africa, parmi les groupes financiers panafricains leaders, est présent dans 32 pays en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, à travers ses diverses enseignes et filiales, et s’impose comme le groupe bancaire marocain multimétiers le plus tourné vers l’international.

Avec un puissant réseau dans 20 pays africains, Bank Of Africa se positionne comme un acteur économique et financier incontournable en Afrique, fortement engagé en matière d’environnement et de développement durable.

Fondé en 1926, le magazine « The Banker » est une référence mondiale dans le secteur bancaire et financier. Lu dans plus de 180 pays, le magazine s’appuie sur une base de données unique regroupant plus de 5000 banques à travers le monde pour récompenser chaque année les meilleures institutions financières lors de son événement « Bank of the Year Awards.