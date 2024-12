Programme d’aide directe au logement : voici le nombre de bénéficiaires dans les différentes régions du Royaume

Par LeSiteinfo avec MAP

Le programme d’aide directe au logement a contribué à l’amélioration des conditions de vie de 30.848 bénéficiaires dans les différentes régions du Royaume, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim.

En réponse à une question orale sur « l’aide au logement et son impact économique et social », M.Benbrahim a souligné que le programme a bénéficié à 26% de Marocains résidant à l’étranger, 46% de femmes et 35% de jeunes (moins de 35 ans), ajoutant que 63% des bénéficiaires ont reçu une aide d’une valeur de 70 mille dirhams et 37% une aide d’une valeur de 100 mille dirhams.

Et de relever que la moyenne du nombre des chambres d’habitations acquises s’élève à trois, tandis que la superficie de 70% des habitations oscille entre 60 et 100 m2.

S’agissant de l’impact économique de ce programme, M. Benbrahim a fait savoir qu’il a contribué, depuis le début de 2024 jusqu’à novembre dernier, à la hausse de 8,88% des ventes de ciment et à la création de 57 mille emplois.

Par ailleurs, il a souligné que le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville poursuit ses efforts visant à encourager et à faciliter l’opération d’acquisition des logements par un grand nombre de citoyens, notant à cet égard, qu’il a été procédé à la signature d’une convention avec la Caisse de dépôt et de gestion pour mettre en place une plateforme numérique dédiée à la gestion des demandes d’aide directe au logement et d’une convention avec la Direction générale des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et la Conservation foncière. Le but étant de faciliter, de simplifier et de dématérialiser les procédures et démarches, ainsi que de réduire les délais et d’améliorer les performances du programme.

M.Benbrahim a évoqué aussi la signature d’une convention avec le Conseil national de l’Ordre des notaires pour suivre les dossiers des citoyens tout au long de l’opération d’octroi d’aide directe au logement, tout en plafonnant à 2500 dirhams les honoraires des notaires pour les acquéreurs d’un logement de moins de 300 mille dirhams et en intégrant le programme d’aide directe au logement au fonds « Damane Assakane » pour permettre aux bénéficiaires d’aide de profiter des crédits FOGARIM.