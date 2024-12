Programme d’aide directe au logement: Près de 34.000 ménages bénéficiaires en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des bénéficiaires du programme d’aide directe au logement s’est élevé à 33.565 ménages jusqu’au 27 décembre courant, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

En réponse à une question sur les « résultats préliminaires du programme d’aide directe au logement » posée par le groupe du progrès et du socialisme lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Mme Fettah a précisé que 42% des bénéficiaires sont des femmes et que 22% sont des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

La ministre a également fait savoir que 125.280 demandes ont été déposées sur la plateforme dédiée à l’aide, dont 111.569 ont obtenu une approbation initiale. Par ailleurs, Mme Fettah a souligné que ce programme bénéficie de la Haute sollicitude Royale et a pour objectif d’aider les ménages à acquérir un logement.

Et de rappeler que le montant de l’aide est fixé à 100.000 dirhams (DH) pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH, et à 70.000 DH pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 DH et 700.000 DH.