Aziz Akhannouch s’entretient avec le président du Groupe de la BAD

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu des entretiens, jeudi à Rabat, avec M. Akinwumi Ayodeji Adesina, président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, au cours desquels a été saluée la transformation profonde que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et qui a placé le Royaume au rang des pays émergents au niveau mondial et parmi les pays les plus stables et prospères dans le continent africain.

Au début de ces entretiens, le Chef du gouvernement a salué le partenariat d’exception entre le Royaume du Maroc et le Groupe de la Banque Africaine de Développement, invitant la banque à renforcer ses opérations d’appui et d’accompagnement pour soutenir l’envergure des réformes majeures et des chantiers structurants engagés dans les différents domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

De son côté, M. Akinwumi Ayodeji Adesina a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, pour le soutien que le Souverain a apporté à la BAD, particulièrement pour l’organisation de l’Africa Investment Forum qui se tient à Rabat et qui connaît une importante participation, ajoute le communiqué.

Le président du Groupe de la Banque Africaine de Développement a affirmé que le Maroc est le premier bénéficiaire des investissements de la BAD avec un portefeuille financier de 3,6 milliards de dollars; la banque devant apporter son soutien au cours de cette année à des projets pour un montant de 1,5 milliard de dollars, poursuit la même source.

Il a par ailleurs exprimé la volonté de la Banque de soutenir les préparatifs du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, en apportant son financement à plusieurs projets, notamment ceux relatifs à la mise à niveau des infrastructures ferroviaires et aéroportuaires.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la performance du portefeuille financier du Groupe de la Banque Africaine de Développement au Maroc, à la lumière de l’évaluation faite des projets, et ce en dépit du contexte international difficile et de la succession des crises extérieures, note le communiqué, précisant que l’accent a été mis à cet égard sur les efforts déployés par le gouvernement marocain et son attachement ferme à mettre en œuvre les engagements pris.

Il est à noter que le Maroc et le Groupe de la Banque Africaine de Développement sont liés par un partenariat privilégié remontant à l’année 1970, dans le cadre duquel ont été mobilisés plus de 15 milliards d’euros, qui ont contribué à financer quelque 150 opérations dans le Royaume, conclut-on.