Qui est Zouhair Chorfi, le nouveau président de l’ANRE ?

Par LeSiteinfo avec MAP

M. Zouhair Chorfi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE), dispose d’un riche parcours professionnel.

Il a entamé sa carrière en tant qu’inspecteur des finances à l’Inspection générale des finances de 1985 à 1988, avant d’être nommé chef du service des incitations financières (1988-1991), puis chef du service des études monétaires (1991-1994) et chef de la Division des études monétaires et de la réglementation bancaire (1994-1999).

Il a également occupé le poste d’adjoint au directeur du Trésor et des Finances extérieures (1999-2003), avant d’être désigné directeur du Trésor et des finances extérieures (2003- mai 2010), puis directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (juin 2010-octobre 2017).

En novembre 2017, M. Chorfi a été promu Secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, avant d’occuper le poste de directeur du cabinet du ministre des Finances (mai 2020-octobre 2021), puis celui de membre du Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc (depuis décembre 2022).

Outre ces multiples fonctions, il a été membre du Conseil de Bank Al-Maghrib, administrateur de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (CDVM) et administrateur de la Banque Centrale Populaire (BCP).

M. Chorfi a aussi occupé les postes d’administrateur de la Société Maroc Emirats Arabes Unis de Développement (SOMED), administrateur de la Banque Arabe pour le Développement de l’Afrique (BADEA) et de président du Conseil de l’Organisation Mondiale des Douanes (2014 et 2015).