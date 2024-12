France: 2024, parmi les années les plus pluvieuses

Par LeSiteinfo avec MAP

En France, l’année 2024 est d’ores et déjà plus pluvieuse que 2023 avec plus de 1.000 mm de cumul de pluie contre 972 mm l’année précédente, selon Météo France.

« Après un printemps très arrosé (le 4e plus pluvieux depuis 1959) et avec des mois de septembre et octobre très pluvieux, le cumul de précipitations enregistré depuis le 1ᵉʳ janvier sur la France a déjà dépassé le cumul annuel moyen (normale 1991-2020) », indique l’organisme météorologique dans un bilan climatique à fin novembre.

Météo France relève que « malgré l’installation de conditions anticycloniques durables et donc le retour d’un temps plus sec dès le début du mois de novembre, le cumul de pluie enregistré depuis le 1er janvier vient de dépasser la barre symbolique des 1 000 mm à l’échelle nationale, devançant ainsi le cumul annuel de 2023 (972 mm) ».

Et de conclure que « 2024 comptera parmi les années les plus pluvieuses que la France ait connue », sachant que le cumul de l’année « dépendra grandement de la pluie qui tombera au mois de décembre ».

S.L.