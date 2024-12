Transport urbain : Enakl lève 1,4 million de dollars pour transformer la mobilité en Afrique

Enakl, une startup marocaine et française spécialisée dans la mobilité urbaine, s’engage à relever l’un des plus grands défis du continent africain : offrir des solutions de transport collectif intelligentes, sûres et durables pour les trajets quotidiens.

Fondée en septembre 2023 à Casablanca par deux entrepreneurs, Samir Bennani et Charles Pommarede, rejoints ensuite par Ahmed Omrane en tant que directeur technique associé, Enakl ambitionne de transformer la mobilité quotidienne de millions de travailleurs en s’appuyant sur une plateforme de transport partagé performante, inclusive et dédiée à la réduction de la congestion et l’empreinte carbone des grandes villes.

Avec une levée de fonds de 1,4 million de dollars en financement pre-seed, menée par Catalyst Fund, accompagnée de Renew Capital, Digital Africa, Station F ainsi que des business angels, Enakl s’appuie sur la technologie pour répondre durablement aux besoins de mobilité urbaine.

« Nous avons choisi d’investir dans Enakl pour leur capacité à transformer le transport urbain en Afrique grâce à une solution durable et scalable », déclare Maxime Bayen, associé chez Catalyst Fund. « En réduisant les émissions carbone et la congestion des villes grâce à des solutions de transport partagé basées sur la technologie, Enakl répond aux défis liés à l’urbanisation tout en améliorant l’accessibilité. Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux climatiques, le modèle d’Enakl montre la voie vers une mobilité durable et inclusive pour les villes africaines. »

Renew Capital partage cet enthousiasme : « Nous reconnaissons l’importance du problème qu’Enakl cherche à résoudre dans de nombreuses villes où nous intervenons en Afrique. Les solutions de transport collectif développées par Enakl sont essentielles pour relever ces défis. L’équipe d’Enakl a démontré une compréhension approfondie, une vision stratégique claire et une forte capacité d’exécution. Nous sommes fiers de les accompagner dans cette aventure », a déclaré Adam Abate, CEO de Renew Capital.

Enakl se focalise sur les trajets domicile-travail en collaborant avec des entreprises et des opérateurs locaux afin de garantir des solutions de transport abordables et accessibles. Ce modèle simplifie non seulement les déplacements des salariés, mais aide aussi les employeurs à réduire leur empreinte carbone tout en renforçant la satisfaction de leurs collaborateurs.

Avec une phase pilote déjà bien engagée, Enakl enregistre actuellement plus de 15 000 réservations par mois à Casablanca, avec un taux de croissance mensuel de 20 %. L’entreprise prévoit de s’étendre à d’autres villes africaines pour établir une nouvelle référence en matière de transport sûr, abordable et écologique, au bénéfice des entreprises, des communautés et des gouvernements.

« Ce financement nous offre l’opportunité de renforcer notre impact à Casablanca et d’accélérer le développement de notre technologie. En travaillant à intégrer l’IA, nous optimisons les itinéraires, améliorons l’expérience des usagers et promouvons des solutions de mobilité urbaine durable », expliquent Samir Bennani et Charles Pommarède, cofondateurs d’Enakl.