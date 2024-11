Infrastructures : 25 ans de développement

Le Maroc maintient sa dynamique d’investissement dans les infrastructures, puisqu’il y a consacré l’équivalent de 30% de son produit intérieur brut (PIB) au cours des deux dernières décennies. Routes, autoroutes, chemins de fer et aéroports, les investissements du Royaume, au cours des 20 dernières années, se chiffrent à près de 40 milliards de dollars.

Les investissements dans les infrastructures, qui ont été considérablement renforcés sous le règne du Roi Mohammed VI, ont manifestement porté leurs fruits. Le Maroc figure ainsi à la 53e place (avec un score de 72,6) de l’indice sur la qualité des infrastructures publié en octobre 2019 par le World Economic Forum (WEF) dans le cadre de son rapport annuel sur la compétitivité mondiale.

Ce résultat a renforcé la conviction des pouvoirs publics quant à l’importance du développement des infrastructures en tant que prérequis essentiel pour le développement économique et social du pays. À cet égard, le Royaume a maintenu sa dynamique d’investissement dans les infrastructures puisqu’il y a consacré l’équivalent de 30% de son produit intérieur brut (PIB) au cours des deux dernières décennies.

Ainsi, les investissements du Maroc dans les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires au cours des 20 dernières années se chiffrent à près de 40 milliards de dollars. Notons par ailleurs que la Banque mondiale estime à environ 1 point de pourcentage la contribution du secteur des infrastructures à la croissance du PIB au Maroc.

Les secteurs concernés

Un des grands projets de ces deux dernières décennies est celui de l’extension du réseau autoroutier, qui a permis de relier les villes du Royaume tout en facilitant l’interconnexion entre les pôles économiques du pays et en réduisant les disparités régionales. L’ambition est d’atteindre les 3.000 km à l’horizon 2030.

En parallèle, le secteur ferroviaire a également connu une importante modernisation avec le développement des lignes conventionnelles et l’avènement de la ligne de grande vitesse reliant Kénitra et Tanger, améliorant la connectivité entre les régions.

Le développement des ports, notamment avec Tanger Med, a transformé le Maroc en plateforme logistique majeure pour l’Afrique et la Méditerranée. L’investissement dans les infrastructures aéroportuaires, avec la modernisation et l’extension de plusieurs aéroports, a également renforcé l’attractivité du pays pour le tourisme et les investissements étrangers.

Le Maroc investit fortement dans les énergies

Quant au secteur de l’énergie, il a également connu des avancées notables. Le Maroc a fortement investi dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien et le solaire en plus du photovoltaïque et de l’hydrogène vert, avec «l’Offre Maroc».

En outre, des efforts importants ont été consentis pour améliorer le réseau de distribution d’électricité. Le Maroc est en train par ailleurs d’asseoir un nouveau modèle en matière de dessalement de l’eau de mer, parallèlement à la construction de barrages, d’interconnexions entre les bassins et de la réutilisations des eaux usées.

Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), une infrastructure moderne a été déployée, notamment avec la généralisation de la fibre optique et l’extension de la couverture Internet haut débit. Ceci a permis de stimuler le développement du digital et de favoriser l’inclusion numérique.

