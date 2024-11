Le Chili se réjouit de ses relations avec le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux membres du gouvernement chilien ont souligné, jeudi, que les relations entre le Maroc et le Chili sont « chaque fois plus solides et fructueuses », mettant en avant le rôle de la culture dans le rapprochement entre les deux pays.

A l’ouverture de la « Semaine du Maroc au Chili » au Centre culturel La Moneda à Santiago, la sous-secrétaire d’État aux relations extérieures, Gloria de La Fuente, a indiqué que cette manifestation culturelle témoigne de « la fraternité qui lie le Maroc et le Chili », affirmant que « cette fête de couleurs et de saveurs du Maroc au cœur de Santiago permet de connaître mieux la culture d’un pays, certes loin géographiquement, mais un ami proche dans la construction d’un avenir commun ».

La responsable chilienne a relevé que cette semaine est d’autant plus significative pour les Chiliens qu’elle est organisée dans « un site intimement lié à la démocratie chilienne et à la promotion de la culture au cours des dernières décennies ».

La multitude des événements au programme de cette manifestation « offre également l’occasion de réfléchir sur l’importance de construire des relations internationales basées sur le respect, la solidarité et la connaissance mutuelle », a poursuivi Gloria de la Fuente.

« Il s’agit aussi d’un nouveau pas en avant dans nos relations bilatérales chaque fois plus solides et plus fructueuses », a-t-elle dit, rappelant que le Chili et le Maroc « partagent des valeurs fondamentales et croient en le pouvoir du dialogue comme moteur de développement et d’entente, et en celui de la culture comme une passerelle qui rapproche les peuples ».

Cette manifestation « nous rappelle aussi que la diplomatie culturelle est un outil fondamental pour renforcer les relations entre les pays et, dans ce contexte, le Maroc est un pays avec lequel nous entretenons une amitié solide », a ajouté la sous-secrétaire d’État chilienne aux relations extérieures.

Pour sa part, la ministre de la culture, Carolina Arredondo Marzán, a affirmé que « les relations entre le Maroc et le Chili sont profondément enracinées depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1961 ».

Selon elle, « les deux pays partagent une vision identique qui s’est matérialisée à travers plusieurs initiatives, dont l’accord-cadre en matière culturelle et l’accord de coopération dans le domaine de l’artisanat ».

Elle a rappelé que le Chili avait également été l’invité d’honneur de la 6è Semaine d’artisanat du Maroc en 2020.

Revenant sur « La semaine du Maroc au Chili », Carolina Arredondo a souligné que cette manifestation « nous offre une fenêtre privilégiée pour une immersion dans la diversité culturelle » du Maroc, notant que « le Centre culturel La Moneda s’est littéralement drapé de la culture marocaine ».

Elle a enfin fait observer que « la culture est un puissant levier pour la cohésion sociale, le développement durable et la consolidation de notre identité. La semaine du Maroc est un exemple très clair du pouvoir de l’art et des traditions dans le rapprochement des peuples, au delà de l’éloignement géographique », a-t-elle conclu.

La « Semaine du Maroc au Chili », qui se poursuit jusqu’au 8 décembre, prévoit des ateliers d’artisanat et de calligraphie, des spectacles de musique et de danse, un défilé de mode, des conférences dans des universités chiliennes et un Forum d’affaires.