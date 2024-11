Dakhla : 4e Édition du Forum MD Sahara, du 5 au 8 décembre 2024

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI : Dakhla accueille la 4e Édition du Forum MD Sahara, du 5 au 8 décembre 2024 La ville de Dakhla, perle des provinces du Sud, se prépare à accueillir du 5 au 8 décembre 2024 la 4e édition du Forum MD Sahara, un événement prestigieux qui, au fil des années, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable dans le paysage national et continental.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, ce Forum portera un double hommage à deux moments clés de l’histoire récente du Maroc : • Les 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un quart de siècle marqué par une vision stratégique et des réalisations profondes sur les plans économique, social et diplomatique.

Les 10 ans du Programme de Développement des Provinces du Sud, lancé en 2015, qui a fait de cette région un modèle de transformation, en l’inscrivant comme un pont économique et culturel entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. Ce Forum, organisé par Maroc Diplomatique, s’inscrit dans une démarche visionnaire visant à faire dialoguer les décideurs, intellectuels et acteurs économiques autour des défis stratégiques qui façonneront l’avenir du Royaume et du continent. La thématique retenue pour cette édition, « Le Roi Mohammed VI : 25 ans de Vision Royale, 10 ans d’essor des Provinces du Sud – Élan de progrès national et continental », reflète l’ambition d’un Maroc toujours en mouvement, ancré dans ses valeurs et tourné vers l’avenir.

Ainsi la 4e édition du Forum MD Sahara sera honorée par la présence de personnalités influentes issues des sphères diplomatiques, économiques et académiques, soulignant le rayonnement international de cet événement.

Parmi les invités d’honneur figurent notamment : • Mme Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre déléguée auprès du Chef de Gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration. • Mme Zakia Driouich, Secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime. • S.E.M. Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies. • S.E.M. Mamadou Tangara, Ministre des Affaires étrangères de Gambie. • M. Driss Jettou, ancien Premier ministre et ancien Président de la Cour des Comptes. • M. Mohand Laenser, Ancien ministre de l’Intérieur et Président d’honneur de l’Association des Régions du Maroc.

Le Forum MD Sahara dévoilera une programmation exceptionnelle et multidimensionnelle, mettant en lumière des thématiques stratégiques d’une importance capitale. Conçu comme un véritable creuset de réflexion et d’échange, cet événement mêlera des sessions plénières captivantes, des tables rondes dynamiques et des interventions de haut niveau.

Ce rendez-vous d’exception sera enrichi par la présence d’un panel prestigieux, composé de figures éminentes issues des sphères diplomatiques, économiques et académiques, reconnues pour leurs expertises et leur vision stratégique. Ces personnalités de premier plan, par la profondeur de leurs analyses et la pertinence de leurs perspectives, apporteront un éclairage unique sur les enjeux qui façonnent l’avenir du Maroc et du continent africain. Leur contribution permettra de décrypter les transformations majeures opérées au cours des dernières décennies et d’ouvrir des horizons audacieux pour le développement futur.

MD Sahara, comme d’habitude, accueillera aussi des invités diplomatiques tels que S.E.M. Azzedine Saeed Al-Asbahi, ambassadeur de la République du Yémen au Maroc, S.E.M. Ziad Atallah, ambassadeur du Liban au Maroc, S.E.Mme Seynabou Dial, ambassadeure de la République du Sénégal au Maroc, S.E.Mme Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, ambassadeure de la République de Guinée Bissau au Maroc, S.E.M Yahaya Mohamed Iliassa, ambassadeur de l’Union des Comores au Maroc, S.E.M. Mohamed Douhour Hersi, ambassadeur de la République de Djibouti au Maroc, S.E.M. Hassan Adoum Bakhit Haggar, ambassadeur du Tchad au Maroc et S.E.M. Branly Martial Oupolo, ambassadeur du Gabon au Maroc en plus de représentants diplomatiques de plusieurs autres pays.

Cette édition du Forum MD Sahara s’inscrit également dans une dynamique de valorisation de Dakhla, symbole des ambitions marocaines pour un développement inclusif et durable. La ville incarne la réussite du Programme de Développement des Provinces du Sud, qui a permis de renforcer l’attractivité économique de la région, tout en consolidant son rôle de carrefour stratégique entre le Maroc et l’Afrique.

Grâce à des investissements massifs, cette région est devenue un moteur de croissance pour le Royaume, attirant des projets structurants et des partenariats internationaux. Dakhla s’impose aujourd’hui comme un modèle de résilience, d’innovation et de coopération régionale.