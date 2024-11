Vague de chaleur au Maroc: quelles en sont les causes ?

Depuis samedi, une vague de chaleur traverse plusieurs régions du Maroc, ce qui a interpellé la population, s’interrogeant sur les causes de cette hausse inattendue de températures.

Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed, le responsable communication de la météorologie nationale, a indiqué que cette vague de chaleur résulte d’une variation au niveau de la pression atmosphérique.

Il explique que l’anticyclone situé au-dessus de l’Afrique du Nord, en parallèle avec une dépression à l’ouest de l’Europe, a attiré des masses d’air chaud et sec vers le Maroc. Ce qui a conduit à la hausse des températures et à des rafales de vent en provenance du sud, touchant l’ensemble du Royaume.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 novembre 2024:

– Températures assez élevées sur le Souss, les plaines Centre et sur les provinces Sud.

– Nuages bas et formations brumeuses la matinée sur les plaines Atlantiques Nord et sur les côtes Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces Sud.

– Chasse-poussières locales sur le Sud de l’Oriental et sur le Sud.

– Températures minimales de l’ordre 04/10°C sur le Rif, l’Atlas, ses versants Est et sur le Sud de l’Oriental, de 15/21 °C sur le Sud du pays, par endroits sur les plaines Centre et près des côtes et de 10/15°C partout ailleurs.

– Température journalière en hausse sur l’Ouest des provinces Sahariennes et variant peu ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée sur le reste des côtes atlantiques.

H.M.