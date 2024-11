Rachid Rafik annonce son retour sur scène (VIDEO)

L’humoriste Rachid Rafik a annoncé le retour de son spectacle comique Khibrator à travers une récente publication sur son compte officiel Instagram.

Rachid Rafik s’est adressé à ses abonnés via une vidéo, dans laquelle il a dévoilé les dates de son spectacle à Casablanca et à Rabat. Il a accompagné cette annonce d’une légende : * »Khaybrator revient ! Les Casablancais, rendez-vous le 7 décembre à Mégarama, et les Rbatis, rendez-vous le 28 décembre au Théâtre Mohammed V. D’autres villes bientôt… Les billets sont disponibles dans la story et sur le site guichet.ma ».*

Il convient de noter que Rashid Rafiq rencontrera le public de Rabat le 16 novembre, accompagné de la troupe comique * »Inmouraji »*, dans le cadre de leur tournée pour leur nouveau spectacle.