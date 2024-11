Casablanca : plus de 50 personnes hospitalisées suite à une intoxication alimentaire à Mediouna

Plusieurs dizaines de personnes ont souffert d’une intoxication alimentaire après avoir consommé des repas dans un snack situé dans le quartier Mediouna à Casablanca.

En effet, une source de Le Site Info a indiqué des dizaines de personnes se sont rendues dimanche à l’hôpital régional de Mediouna pour recevoir les soins nécessaires. Concrètement, ce sont plus de 50 personnes qui ont ressenti des douleurs abdominales intenses et une forte fièvre vendredi et samedi, les poussant à se diriger vers l’hôpital pour se faire soigner.

La même source a ajouté que plusieurs patients ont pu rentrer chez eux après traitement, tandis que d’autres, dans un état grave, ont été transférés aux urgences de l’hôpital Ibn Rochd à Casablanca.