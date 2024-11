Trafic de drogue: une grosse opération avortée à Nador (DGSN)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane opérant au centre de Beni Ensar (Nador) ont avorté, jeudi soir, une tentative d’introduction sur le territoire national de 63.074 comprimés psychotropes et de 550 grammes de cocaïne, à bord d’un véhicule léger immatriculé à l’étranger, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les opérations de contrôle et d’inspection effectuées sur ledit véhicule, immédiatement après son arrivée au centre de Beni Ensar, se sont soldées par la saisie de ces quantités de comprimés psychotropes et de cocaïne, qui étaient soigneusement dissimulées à l’intérieur du châssis et des roues de secours de la voiture en question, ajoute la même source.

L’enquête a également permis l’interpellation du conducteur du véhicule et de son compagnon, tous deux Espagnols d’origine marocaine, âgés de 70 et 57 ans, relève-t-on.

Les suspects ont fait l’objet d’une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales de cette activité criminelle.

Selon la même source, cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intensifiées et soutenues menées par les différents services de sécurité afin de lutter contre le trafic international de stupéfiants et de psychotropes et le crime transfrontalier sous toutes ses formes.

S.L.