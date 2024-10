VIDEO: Emmanuel Macron ovationné au Parlement marocain après son discours sur le Sahara

Emmanuel Macron a réaffirmé mardi solennellement, devant le Parlement, à Rabat, que «le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine».

« L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d’autonomie de 2007, proposé par le Maroc, constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a insisté le président français qui a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, réunis dans le cadre d’une séance conjointe.

Pour Emmanuel Macron, cette position n’est hostile à personne. « Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales», a annoncé le président.

« Ancrée dans l’histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l’avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales », s’est-il engagé. Selon lui, elle permet d’ouvrir une nouvelle page, y compris « avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale en Méditerranée avec les pays voisins du Maroc et avec l’Union européenne ».

Rappelons que dans un message adressé en juillet dernier au roi Mohammed VI, Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il « considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Dans ce même Message, qui coïncidait avec la commémoration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, le président de la République française assure le roi de « l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume » et que son pays « entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

A cet effet, le président Emmanuel Macron avait affirmé que « pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant », ajoutant que ce plan « constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Après s’être félicité des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, le président de la République française s’est engagé à ce que « la France accompagnera le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales ».

S.L.