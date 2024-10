Suivez en direct l’arrivée d’Emmanuel Macron au Maroc (VIDEO)

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte Macron sont arrivés, lundi en fin d’après-midi à Rabat, pour une visite d’Etat au Royaume du Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.

A leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le Chef de l’Etat français et Brigitte Macron ont été accueillis par le Roi Mohammed VI qui était accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et des Princesses Lalla Khadija et Lalla Meryem.