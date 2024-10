Les prix des photos d’identité passeront de 30 à 40 dirhams

La Haute Autorité des Professionnels de la Photographie au Maroc a décidé d’augmenter les tarifs des services qu’elle propose aux marocains en ce qui concerne l’obtention de photos d’identité.

Dans une publication reçue par le Site Info, l’autorité précitée a expliqué que cette décision d’augmentation des prix a été prise « afin d’accompagner l’évolution de la profession, de garantir la continuité et la satisfaction des demandes des citoyens avec la qualité habituelle, et en raison de la hausse excessive et continue des prix des matières premières, ainsi que des fournitures et équipements de photographie ».

Elle a ajouté qu’une révision de la liste des prix des services offerts au grand public marocain sera effectuée, et ce, à partir du mois de novembre de cette année.

Ainsi, la même source a précisé que « le prix des photos d’identité, tous types confondus, passera de 30 dirhams à 40 dirhams ».