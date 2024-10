Année 2024/2025: plus d’un million d’étudiants dans les universités du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre d’étudiants dans les universités marocaines au titre de l’année 2024-2025 a atteint 1.300.000, soit une hausse de 5,9 % par rapport à la rentrée précédente, a affirmé, lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur les « nouveautés de l’actuelle rentrée universitaire », Miraoui a fait savoir qu’un total de 344.679 nouveaux étudiants ont intégré les établissements de l’enseignement supérieur, dont 91 % à l’université publique.

Il a été procédé au développement et à la diversification des filières de formation pour accompagner les besoins des secteurs économiques, a-t-il expliqué, notant que plus de 4.000 filières ont été accréditées dans les domaines liés au développement, dont 3.000 au niveau des établissements d’enseignement supérieur publics et 1.000 dans les établissements d’enseignement supérieur privés.

Le ministre a également souligné que le taux des inscrits dans des formations à accès limité a enregistré une hausse de 21 %, faisant état de la création et de la généralisation des centres d’excellence dont le nombre de places s’est élevé, cette année, à plus de 15.000, contre environ 6.500 places l’année écoulée.

La rentrée universitaire actuelle revêt un caractère singulier vu qu’elle a entrainé une transformation majeure à la lumière de la deuxième année de la nouvelle réforme pédagogique de l’enseignement supérieur, s’est félicité Miraoui, relevant que le ministère poursuivra la mise en œuvre de cette réforme qui « a commencé à porter ses fruits ».

