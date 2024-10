Grande nouvelle pour les usagers des trottinettes électriques

Mohamed Abdeljalil, le ministre du Transport et de la logistique, a annoncé que les trottinettes électriques seront bientôt intégrées dans le Code de la route.

En réponse à une question écrite du conseiller parlementaire Mustapha Dehmani, le ministre a indiqué que deux projets relatifs à leur homologation sont en cours d’élaboration.

«Pour répondre à l’apparition de nouveaux moyens de transport sur la voie publique, deux projets de décrets ont été préparés pour modifier et compléter les décrets n° 2.10.420 concernant les véhicules et n° 2.10.421 concernant les règles de circulation sur les routes. Ils sont actuellement en cours de validation» souligne le ministre.

Les trottinettes électriques peuvent atteindre une vitesse de 25km/h. Face à la densité de la circulation dans les grandes villes comme Rabat et Casablanca, cela n’est pas sans risque, d’autant plus que les mesures de sécurité (casques, coudières, gilet fluorescent, lumières…), ne sont pas toujours respectées.

De plus, le cadre légal pour ces trottinettes tarde à voir le jour. En effet, la trottinette électrique n’est soumise à aucun cadre légal règlementant son utilisation. Une mesure qui est nécessaire pour clarifier les droits et obligations des utilisateurs et des tiers pour assurer leur sécurité.

H.M.