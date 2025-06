Radars automatiques: ce qui change à partir du 16 juin

À partir du 16 juin 2025, les radars automatiques installés sur les routes du Maroc commenceront à enregistrer les infractions dans les deux sens de circulation, c’est-à-dire aussi bien pour les véhicules s’approchant du radar que pour ceux qui s’en éloignent.

Cette mesure a été annoncée par l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) dans un communiqué, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents de la circulation à l’échelle nationale.

« Dans le cadre des efforts déployés pour la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la sécurité routière, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé le lancement d’un nouveau système de détection des infractions à l’aide de radars automatiques », indique le communiqué.

Les radars permettront désormais de contrôler simultanément les véhicules circulant dans les deux sens, offrant ainsi une couverture plus large et une surveillance accrue sur les axes les plus fréquentés.

Selon la NARSA, cette évolution vise avant tout à assurer une plus grande équité dans le traitement des infractions, en garantissant que tous les usagers de la route, quel que soit leur sens de circulation, soient soumis aux mêmes règles et contrôles.

L’agence rappelle que le respect des limitations de vitesse reste un levier essentiel pour prévenir les accidents. Elle appelle donc l’ensemble des conducteurs à faire preuve de vigilance et à adopter une conduite responsable, notamment en respectant scrupuleusement le Code de la route.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures prises ces dernières années pour moderniser les outils de contrôle routier, et réduire la mortalité sur les routes, encore marquée par des chiffres alarmants.

