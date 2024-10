Sahara: le Qatar réaffirme son soutien au plan d’autonomie du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Etat du Qatar a réitéré, lundi à New York, son soutien au plan marocain d’autonomie, le qualifiant d’initiative « constructive » et de base « objective » pour toute solution réaliste et durable au différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le représentant du Qatar, Jassim Al-Thani, a exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à faciliter l’aboutissement à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus mené sous l’égide des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2703, et dans le respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale.

Le diplomate a, en outre, salué les efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, en émettant le souhait de voir se concrétiser une solution définitive et durable à ce différend, en faveur du renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région, ainsi que de la paix et la sécurité internationales.