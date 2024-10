Présidence de la Chambre des conseillers : Mohamed Ould Rachid, favori de la majorité

La présidence de la majorité a annoncé la candidature de Sidi Mohamed Ould Rachid, du Parti de l’Istiqlal, à la présidence de la Chambre des conseillers pour la seconde moitié de la législature.

La présidence de la majorité gouvernementale, qui regroupe le Parti du Rassemblement national des , Indépendants, l’Istiqlal et le Parti des authenticité et de la modernité, a précisé dans un communiqué ce vendredi que cette décision a été prise après consultation et échanges entre ses composantes.

La majorité a confirmé que cette décision est fondée sur l’article 63 de la Constitution, qui stipule l’élection du président du Conseil des conseillers, des membres du bureau, ainsi que des présidents et bureaux des commissions permanentes, au début de la législature, puis à la fin de la moitié du mandat législatif du Conseil. Cela s’inscrit dans le cadre de la rentrée parlementaire actuelle et du renouvellement des structures du Conseil des conseillers.

Il est prévu que Mohamed Ould Rachid, fils du dirigeant du Parti de l’Istiqlal, Hamdi Ould Rachid, soit élu président du Conseil des conseillers, succédant ainsi à Naam Miyara, membre du même parti.