Maroc-BEI: 500 M€ pour la reconstruction post-séisme

Le ministère de l’Économie et des Finances et la Banque Européenne d’investissement (BEI) ont signé, jeudi à Rabat, un accord portant sur le financement du Programme intégré de reconstruction et de mise à niveau post-séisme d’Al Haouz, pour un montant total de 500 millions d’euros (M€). Paraphé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le vice-président de la BEI, Ioannis Tsakiris, en présence du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, et du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, cet accord de financement correspond à la première tranche d’un financement global d’une enveloppe d’un milliard d’euros, destinée à soutenir les efforts de reconstruction et de mise à niveau des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

S’exprimant à cette occasion, Lekjaa a souligné que ce partenariat financier s’inscrit dans le cadre des efforts liés à la mobilisation des ressources nécessaires pour la réhabilitation des infrastructures essentielles et des services de base dans les régions touchées par le séisme, précisant qu’il sera mis en œuvre en deux phases sur une période de cinq ans. La première phase est dédiée aux interventions portant sur la reconstruction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des routes principales, tandis que la seconde phase sera consacrée à accompagner le gouvernement marocain dans ses actions de mise à niveau globale, en vue d’instaurer un modèle de développement territorial et socio-économique intégré et équilibré pour la région, a-t-il précisé.

Pour sa part, Tsakiris, en visite officielle au Maroc dans le cadre du renforcement du partenariat de la BEI avec le Royaume, a indiqué que ce financement « permettra non seulement de rétablir des services vitaux dans les régions les plus durement touchées, mais aussi de reconstruire des infrastructures modernes, résistantes et écologiques ».

« Notre objectif est que les habitants des régions sinistrées puissent retrouver des conditions de vie décentes en bénéficiant notamment d’écoles, de routes et d’hôpitaux modernes répondant aux meilleures normes internationales », a-t-il poursuivi, notant que ce projet s’aligne sur les priorités climatiques de la BEI et sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

De son côté, Benmoussa a fait savoir que ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations affectées en rétablissant les services publics et en stimulant la reprise économique locale, ainsi qu’à reconstruire et moderniser les infrastructures vitales telles que les écoles, les hôpitaux et les routes endommagées par le séisme.

Il a également pour objectif de renforcer la résilience des zones sinistrées, à travers des infrastructures durables et résistantes aux effets des changements climatiques, conformément aux priorités du partenariat Vert Maroc-UE (Union européenne), a-t-il ajouté.

Ce projet contribuera à la reconstruction d’infrastructures plus résilientes et efficientes et à la réalisation des ODD, notamment l’éducation de qualité (ODD 4), la bonne santé et le bien-être (ODD 3), et l’action climatique (ODD 13).

