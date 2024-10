Stratégie Maroc Digital 2030: 240 millions de dirhams pour soutenir les startups marocaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Un budget de 240 millions de dirhams (MDH) a été débloqué, dans le cadre de la stratégie « Maroc Digital 2030 » (Digital Morocco 2030), pour dynamiser l’innovation et soutenir les startups au Maroc, a annoncé, mardi à Casablanca, la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

« Nous avons alloué un budget de 240 MDH pour stimuler la demande nationale de services innovants, en privilégiant les achats auprès des startups locales et en leur ouvrant les portes de l’outsourcing, afin qu’elles puissent exporter leurs solutions au-delà de nos frontières », a dit Mme Mezzour lors de l’ouverture de la 6ème édition de l’African Digital Summit, initiée par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM).

À travers la stratégie nationale du numérique à horizon 2030, l’objectif est de soutenir les startups marocaines tout au long de leur parcours, en leur garantissant un financement pérenne, un accompagnement ciblé, et des infrastructures d’incubation renforcées, a-t-elle relevé.

La ministre a, dans ce sillage, appelé à faire confiance aux startups locales, considérées comme des moteurs essentiels de l’innovation, de la croissance et de la transformation numérique du Maroc.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdelatif Miraoui, a souligné l’importance cruciale de l’intelligence artificielle (IA) et des compétences numériques pour les générations futures.

Ainsi, il a mis en avant l’engagement du gouvernement à renforcer la formation, la recherche et les infrastructures dans ce domaine pour faire face aux défis et aux opportunités globales, appelant à saisir cette révolution technologique comme une chance pour l’Afrique de valoriser sa jeunesse et de participer activement aux transformations mondiales.

« Nous vivons une période de transformation majeure qui redessine les contours de notre société et ouvre de nouvelles perspectives pour l’humanité. Le digital et l’IA, en particulier, offrent à notre jeunesse et à notre continent africain des opportunités extraordinaires pour innover et se développer », a soulevé le ministre. De son côté, le président du GAM, Youssef Cheikhi, a mis en lumière la richesse du programme de cette édition, articulée autour de huit axes thématiques majeurs.

Parmi les sujets clés, figurent le marketing digital, le branding, le retail media, le gaming, ainsi que le marketing sportif, a fait savoir M. Cheikhi, notant que ces thématiques seront explorées à travers des keynotes, des panels interactifs, des Fireside Chats et des masterclasses animés par les plus grands experts du secteur.

« Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir des géants de l’industrie tels qu’Amazon Web Services, Google, TikTok, Microsoft, et bien d’autres, qui viendront partager leurs visions et leurs expertises », a-t-il ajouté.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature de plusieurs accords importants, à savoir une convention de partenariat tripartite entre le GAM, l’association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc et l’association nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines, un mémorandum d’entente entre le GAM et l’Adverstising business group, un protocole de coopération entre le GAM et l’union des marques ainsi qu’une convention de partenariat entre le GAM et Jadara Foundation.

Cette année, l’intelligence artificielle est au cœur des discussions qui mettront en lumière comment l’IA transforme le marketing et la communication. Les experts partageront leurs perspectives sur l’optimisation des interactions avec les consommateurs et l’amélioration des campagnes publicitaires, tout en soulignant l’importance d’une société plus inclusive et performante.

Créé en 2014 par le GAM, l’African Digital Summit est l’événement incontournable pour les professionnels du digital, marketing et communication en Afrique.

Étalée sur deux jours, l’édition 2024 compte accueillir plus de 2.800 participants de 47 pays et se concentre sur les dernières innovations et tendances dans le secteur.