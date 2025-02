Coupe du Monde 2030 : une stratégie intégrée pour maximiser les retombées économiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Des spécialistes de l’économie, de la gouvernance et de la diplomatie sportive ont appelé, mardi à Casablanca, à une stratégie intégrée pour optimiser les retombées économiques et organisationnelles de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc s’apprête à co-organiser.

Réunis lors d’un colloque organisé par l’École des Hautes Études Commerciales et Informatiques (HECI Casablanca) en partenariat avec le Centre International de l’Entreprise (CIE), les experts ont mis en avant les enjeux liés à la modernisation des infrastructures, à l’impact sur le marché de l’emploi et au renforcement de l’image internationale du Royaume.

S’exprimant à cette occasion, le président délégué du groupe HECI Business School, Othmane Kabbaj, a affirmé que la Coupe du Monde 2030 constitue une opportunité sans précédent pour dynamiser l’économie marocaine et moderniser les infrastructures, soulignant l’importance d’une synergie entre les secteurs public et privé afin de transformer ces enjeux en leviers de développement durable.

À travers cet événement mondial, nous avons l’opportunité d’inscrire notre pays, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans une dynamique de croissance durable et inclusive, a indiqué M. Kabbaj.

Pour sa part, Oumayma Bouchanine, journaliste et consultante en communication, a relevé qu’au-delà des aspects économiques, il est crucial de considérer l’impact du sport sur l’image du Maroc, précisant qu’aujourd’hui, le Royaume utilise le football comme un outil puissant de diplomatie culturelle pour promouvoir son attractivité à l’international.

Les grands événements sportifs stimulent l’investissement dans les infrastructures, favorisent l’essor du tourisme et encouragent le développement du secteur privé, a-t-elle poursuivi, notant que le Maroc a su capitaliser sur son succès en 2022 en intégrant le football dans sa stratégie diplomatique, notamment à travers la création d’institutions telles que l’Académie Mohammed VI de football et le Musée du football marocain.

De son côté, Sanae Ouaziz, consultante en stratégie, gouvernance et transformation, fondatrice d’AT-NAS Conseil, a fait savoir que l’intégration d’une gouvernance moderne et la mise en place de politiques économiques ciblées sont cruciales pour réussir l’organisation de cet événement mondial, mettant en exergue l’importance du dialogue entre décideurs et acteurs économiques, le qualifiant de clé d’un succès partagé.

Elle a, par la même occasion, insisté sur la nécessité d’une approche proactive en matière de soutien aux entreprises impliquées dans l’organisation du Mondial, estimant que la synergie entre les politiques publiques et les initiatives privées permettra de relever les défis organisationnels et de sécuriser l’impact positif sur le marché de l’emploi. Ce colloque bénéficie également du soutien d’institutions telles que l’Université Chouaib Doukkali, l’École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour, et le Conseil Régional du Tourisme de l’Oriental, ainsi que d’autres partenaires académiques et professionnels.

En réunissant des experts de divers horizons, cet événement a pour objectif de formuler des recommandations concrètes afin de faire de la Coupe du Monde 2030 un véritable levier de croissance économique et sociale pour le Maroc, renforçant ainsi son attractivité et son rayonnement international.