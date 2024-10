La France réagit à la décision sur les accords Maroc-UE

Par LeSiteinfo avec MAP

La France a réaffirmé, vendredi, son attachement indéfectible à son partenariat d’exception avec le Maroc et sa détermination à en poursuivre l’approfondissement, suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Maroc.

Dans un communiqué, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a souligné que la relation entre l’Union Européenne et le Maroc revêt à ce titre un caractère stratégique.

La France, qui « prend note » des trois arrêts rendus, vendredi, par la Cour de justice de l’Union européenne, a affirmé qu’elle continuera d’œuvrer avec ses partenaires européens au renforcement de leurs échanges, notamment économiques, et à la préservation des acquis du partenariat, dans le respect du droit international, indique la même source.

Comme le Président de la République française, Emmanuel Macron l’a écrit au roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, la France reste notamment déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara, au bénéfice des populations locales, précise le Quai d’Orsay.

S.L