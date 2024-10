Tétouan: destruction de 1.470 kg de produits alimentaires impropres à la consommation

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 1.470,39 kg de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et détruits, au cours des quatre derniers mois, dans la province de Tétouan.

Selon des données de la division économique de la province de Tétouan, la commission provinciale mixte de contrôle des conditions de santé, d’hygiène et de sécurité a effectué, du 1er juin au 30 septembre, 61 visites de terrain à 347 espaces de restauration collective, dont 12 établissements touristiques classés et un centre d’estivage.

Les visites de la commission mixte, composée de représentants des autorités locales, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, de la division des Affaires économiques et de la coordination de la province, de la Protection civile, de la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et du service communal d’hygiène de Tétouan, ont été sanctionnées par la fermeture de 4 espaces de restauration et l’émission de 59 avertissements, ainsi que le prélèvement de 43 échantillons de produits alimentaires proposés à la vente pour analyses de laboratoire.

La même source a fait savoir que les visites de la commission mixte, qui comprend également des représentants de la direction provinciale du ministère du Commerce et de l’industrie, ainsi que du service de contrôle et de protection des végétaux et du service vétérinaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits aliments (ONSSA), ont coïncidé avec la saison estivale, marquée par une demande croissante pour les espaces de restauration collective, précisant qu’elles visent à préserver la sécurité et la santé des citoyens, et à mettre en oeuvre les instructions de la province de Tétouan.