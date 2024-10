Stade Hassan II de Benslimane : où en est l’état d’avancement des travaux ? (VIDEO)

Les travaux de terrassement du grand stade Hassan II ont atteint 50 % de leur réalisation, avec une fin prévue le 15 novembre prochain. Les travaux de construction commenceront immédiatement après et s’étendront sur quatre ans, jusqu’à fin novembre 2028.

Le stade Hassan II, qui aura une capacité de 115 000 spectateurs, sera ainsi le plus grand stade d’Afrique et parmi les dix plus grands au monde. Il sera construit sur une superficie de 100 hectares. En plus du stade principal qui accueillera des matchs de la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, d’autres installations de formation seront créées sur environ 69 000 m².

Parmi ces installations, un hôtel de plus de 15 000 m², deux grands centres commerciaux de 11 000 et 12 237 m², un centre de conférences et d’expositions de plus de 36 000 m², un espace de loisirs de plus de 14 000 m², un stade dédié à l’athlétisme de plus de 38 000 m², une salle de gymnastique, une salle polyvalente et une piscine olympique de plus de 43 000 m² seront également construits.

Le projet inclut quatre parkings pouvant accueillir au total 10 463 véhicules. Parallèlement, les infrastructures routières menant au stade seront renforcées et développées sur 64 kilomètres, avec l’élargissement de l’autoroute et la construction de ponts pour faciliter l’accès au stade.