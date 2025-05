Investissements : Florentino Pérez vise le Grand Stade Hassan II de Benslimane

Le groupe espagnol ACS, présidé par Florentino Pérez, manifeste un vif intérêt pour la construction du futur Grand Stade Hassan II à Benslimane, un projet monumental qui s’inscrit dans le cadre de la Coupe du monde 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Estimée à plus de 470 millions d’euros, cette infrastructure ambitieuse pourrait accueillir la grande finale du tournoi. Selon le média Vozpópuli, ACS envisage sérieusement de concourir pour ce marché stratégique. Le groupe s’attèle actuellement à évaluer tous les aspects du projet, notamment les implications juridiques et économiques, en collaboration avec des experts en droit public marocain. Même si aucune décision définitive n’a été rendue publique, cette initiative témoigne de l’intérêt du géant espagnol pour un ancrage plus fort en Afrique.

Le processus d’appel d’offres a été lancé par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), agissant pour le compte de la SONARGES, société publique chargée de piloter ce chantier. La deuxième phase, portant sur la structure, les finitions et l’enveloppe architecturale du stade, fait actuellement l’objet d’une compétition internationale. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 10 juin 2025 pour déposer leurs propositions. La livraison du stade est prévue dans un délai de 30 mois, soit à la fin de l’année 2027, afin de respecter les échéances imposées par la FIFA.

Le terrassement du site a déjà été attribué à la société marocaine SGTM, pour un montant de 356 millions de dirhams. Pour la suite du projet, seules les entreprises disposant d’un solide palmarès dont la construction récente d’un stade de 40.000 places et d’un ouvrage équivalant à un investissement de 6 milliards de dirhams seront autorisées à concourir. Des normes strictes sont imposées, notamment la production locale de béton, adaptée aux particularités géotechniques du terrain.

Conçu pour une longévité d’un siècle, le Grand Stade Hassan II allie exigence technique et expression architecturale. Imaginé par le cabinet international Populous et les architectes marocains Oualalou + Choi, l’édifice s’inspire des tentes traditionnelles utilisées lors des moussem. Sa toiture en treillis d’aluminium, partiellement translucide, épouse les formes du paysage boisé de Benslimane, créant un ensemble harmonieux et saisissant.

Le stade comprendra 115.000 places, entourant une pelouse de dernière génération. Il intégrera également des espaces VIP répartis sur cinq étages. Autour de l’enceinte, un anneau monumental composé de 32 escaliers mènera à des terrasses surélevées à près de 30 mètres, végétalisées pour améliorer la ventilation naturelle et offrir une expérience sensorielle unique aux spectateurs.

Ce projet symbolise bien plus qu’un simple équipement sportif : il incarne la volonté du Maroc de projeter son identité culturelle à travers une architecture audacieuse, tout en répondant aux standards les plus exigeants de la scène internationale.