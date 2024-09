Appel à rapatrier les Marocains résidant au Liban

Rachid Hamouni, le député PPSiste à la chambre des Représentants, a appelé à prendre les mesures nécessaires pour faciliter le rapatriement des Marocains bloqués au Liban.

Selon le politicien, l’armée israélienne a attaqué plusieurs localités du pays, faisant plusieurs morts et blessés, ce qui constitue une véritable menace pour la paix dans le Proche-Orient.

Les citoyens marocains résidant dans les villes ciblées par les raids vivent dans la terreur et s’inquiètent pour leurs familles. Ils ont ainsi lancé plusieurs appels aux autorités marocaines afin que des vols exceptionnels soient mis à leur disposition pour retourner au Royaume. «Malheureusement, plusieurs Marocains résidant au Liban n’ont pas les moyens de payer des vols à destination du Maroc. En plus, plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols en provenance et à destination du Liban après la détérioration de la situation», souligne Hamouni.

Dans une question écrite adressée à Nacer Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le député s’interroge sur les mesures prévues pour rapatrier ces Marocains qui souffrent actuellement le martyre dans un pays en guerre.

H.M.