Intempéries à Tata: deux patientes évacuées par hélicoptère vers l’hôpital provincial

Par LeSiteinfo avec MAP

Une femme enceinte et une autre souffrant d’une maladie chronique ont été évacuées, mercredi, par hélicoptère relevant de la Gendarmerie Royale depuis la commune rurale Tagmout vers l’hôpital provincial de Tata, a-t-on constaté sur place.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale, Lahbib Aznag, a indiqué que cette opération s’inscrit dans la cadre des efforts déployés par l’ensemble des intervenants et des parties prenantes pour apporter secours et assistance à la population locale affectée par les fortes précipitations orageuses qui se sont abattues récemment sur la province de Tata.

Les deux patientes sont dans un état stable et reçoivent le traitement médical nécessaire, a-t-il assuré.

S.L