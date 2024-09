L’actrice marocaine Sarah Perles annonce son mariage sur Instagram (VIDEO)

L’artiste marocaine Sarah Perles a annoncé son mariage d’une drôle de manière mardi soir dans une publication sur son compte Instagram.

Perles s’est présentée dans un caftan vert brodé, orné de bijoux et des accessoires traditionnels marocains. Affichant des expressions amusantes sur son visage, Perles a commenté sa vidéo ainsi : « Je suis à mon mariage après que tout le monde m’ait dit qu’aucun homme ne voudrait de ma folie ».

Suite à cela, les félicitations et les vœux ont afflué pour la jeune artiste marocaine, connue pour sa spontanéité et son sens de l’humour, venant à la fois de ses collègues du milieu artistique et de ses abonnés sur Instagram.

Sur le plan artistique, la série « Le passé ne meurt jamais » est sa dernière participation sur les écrans. Perles partage l’affiche avec plusieurs artistes marocains, dont Fatima Khair, Rachid El Ouali, Amine Naji, Nisrine Radi, Omar Lotfi, et tant d’autres.